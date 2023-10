Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennende Mülltonnen

Weimar (ots)

Am Donnerstag, kurz nach Mitternacht wurden in der Erfurter Straße, an verschiedenen Stellen, insgesamt vier brennende Mülltonnen festgestellt. Zwei davon brannten komplett nieder. Durch eine abgebrannte Mülltonne wurde die dahinter befindliche Hausfassade beschädigt, was einen Sachschaden von etwa 1500 Euro verursachte. Zeugen konnten zwei flüchtige Personen beobachten. Es soll sich um eine männliche und eine weibliche Person gehandelt haben, etwa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Sie flüchteten in Richtung Katholische Kirche, Washingtonstraße. Zeugen, welche Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten sich unter 03643/882-0 mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

