Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Speyer (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07:50 Uhr kam es in der Landauer Straße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Die 28-Jährige PKW-Führerin wollte von der Paulstraße nach links in die Landauer Straße abbiegen und kollidierte dabei mit der 61-Jährigen Radfahrerin, welche im Begriff war die Kreuzung zu überqueren. Diese kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich Verletzungen an Ellenbogen und Hüfte zu. Sie musste zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 700 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell