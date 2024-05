Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet Am Samstag fuhr ein Mann betrunken gegen einen Stein und entfernte sich von der Unfallstelle

Ulm (ots)

Am Samstag meldeten Zeugen gegen 20:30 Uhr, dass ein Auto im Bodelschwinghweg frontal gegen einen Stein gefahren sei. Der Fahrer flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. Er verlor beim Zusammenstoß jedoch sein Kennzeichen. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und eine Polizeistreife stellte den Mercedes an der Halteranschrift in Dornstadt fest. An dem Auto befanden sich Beschädigungen, die zu dem Unfall passten. Beim Fahrer konnten Anzeichen auf den Einfluss von Alkohol wahrgenommen werden. Er hatte knapp 2 Promille. Der Mann sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht entgegen. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

+++++++++++++++++++++0974643

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell