POL-UL: (BC) Schwendi - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 23.50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Opel die Landstraße von Hürbel in Richtung Schönebürg. Da er zu schnell unterwegs war und zudem betrunken war, kam er von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Leitpfosten, streifte einen Baum und fuhr weitere 100 Meter durch ein angrenzendes Feld, ehe er zum Stehen kam. Den Beamten vor Ort fiel sofort auf, dass der Mann unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Alkoholtest bestätigte dies dann auch. Der junge Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er erhält eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

