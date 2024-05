Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach einem 88-jährigen Mann in Gingen an der Fils (Landkreis Göppingen). Bitte den nachfolgenden Text für die Fahndung verwenden:

Ulm (ots)

Der 88-jährige Hans Z. verließ am 19.05.2024 gegen 10:00 Uhr ein Seniorenheim in Gingen an der Fils und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Hans Z. leidet an Diabetes und ist auf Medikamente angewiesen. Eine hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber führten bislang nicht zum Auffinden.

Hans Z. ist 175cm groß, 85kg schwer und hat kurze weiße Haare. Er trägt eine beige Hose und Sandalen. Zudem geht er an einem Rollator.

Die Polizei fragt:

- Wer hat Hans Z. seit Sonntagvormittag gesehen? - Wer weiß wo er sich aufhält? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell