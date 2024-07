Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet, Unfallfluchten und Gabelstapler gerät in Brand

Aalen (ots)

Vellberg: Vorfahrt missachtet

Über 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, welcher sich am Dienstagmorgen um 7:20 Uhr in der Haller Straße ereignete. Hierbei missachtete ein 49-Jähriger mit seinem Seat die Vorfahrt eines 25-jährigen Toyota-Fahrers, als er von der Bucher Straße in die übergeordnete Haller Straße einbiegen wollte.

Schwäbisch Hall - Steinhaus: Unfallflucht nach Abbiegevorgang

Am Dienstagmorgen gegen 6:50 Uhr ereignete sich ein Unfall an der Einmündung der B19 in der Untermünkheimer Straße, gefolgt von Unfallflucht. Eine 35-jährige Frau wollte mit ihrem Skoda nach rechts abbiegen, als ein 59-jähriger Mann mit einem MAN-Lkw links am Skoda vorbeifuhr und ebenfalls nach rechts abbog. Dabei wurde der Skoda seitlich beschädigt, was zu einem Sachschaden von etwa 6500 Euro führte. Der Lkw-Fahrer verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle.

Michelfeld: Unfall zweier Fahrradfahrer

In der Rinnener Straße auf einem Waldweg zwischen Hexenwiese und Panoramaweg kam es am Dienstagnachmittag um 16 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 34-jähriger Radfahrer fuhr an der ersten Kreuzung in Höhe eines Sees zu weit links und stieß mit einem weiteren Fahrradfahrer zusammen, der ebenfalls in Richtung Hexenwiese unterwegs war. Der Zusammenstoß führte dazu, dass der 34-jährige Radfahrer stürzte, sich schwer verletzte und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der unbekannte Fahrradfahrer, etwa 50-60 Jahre alt und auf einem Pedelec unterwegs, verließ die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen, noch bevor die Polizei eintraf. Diesbezüglich sucht die Polizei nun nach einem Mann, etwa 50-60 Jahre alt und mit einem Pedelec unterwegs gewesen. Mögliche Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 in Verbindung zu setzen.

Gaildorf: Gabelstapler gerät in Brand

Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr arbeitete ein 68-Jähriger mit einem Gabelstapler an einer Bahnverladestation in der Bahnhofstraße, als er Flammen im Bereich der Vorderachse bemerkte. Er brachte den Stapler sofort aus dem Gefahrenbereich und stieg ab. Der Stapler brannte daraufhin vollständig aus. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt den Brand verursachte, wodurch ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstand. Die Feuerwehr Gaildorf rückte mit sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand und der Schienenverkehr war nicht beeinträchtigt.

