Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Trickbetrug/ Schockanruf gesucht

Rudolstadt (ots)

Gestern Nachmittag wurde eine Seniorin Opfer eines Trickbetruges/ Schockanrufs in Rudolstadt. Mehrere, unbekannte Anrufer hatten die Frau im Laufe des Tages telefonisch kontaktiert und ein angebliches Unfallszenario, welche die Tochter der Angerufenen verursacht haben soll, vorgetäuscht. Auch meldeten sich angebliche Staatsanwälte und Richter bei der Seniorin und drängten sie durch emotionale und taktisch kluge Gesprächsführung schließlich dazu, einer Kautionsforderung der Anrufer nachzukommen. Gegen 15:30 / 16:00 Uhr kam es dann durch einen unbekannten Mann (ca. 190 cm groß, dicke Statur, schwarze Kurzhaarfrisur, optisch südländischer Phänotyp, grünes T-Shirt und kurze Hose) zur Übergabe von verschiedenem Goldschmuck an der Wohnanschrift der Seniorin "An den Gotteswiesen". Der entstandene Vermögensschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt- zum unbekannten Beschuldigten liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor. Es werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt die Saalfeder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0232626 entgegen. Anmerkung: -Bei unklaren, möglicherweise betrügerischen, Anrufen wird empfohlen, keine Angaben zu persönlichen Umständen oder Bargeld/ Schmuck im Haus zu machen. Beenden Sie im Zweifelsfall verdächtige Anrufe. -Reale Polizeibeamte, Staatsanwaltschaften oder andere, offizielle Behörden würden niemals per Telefon Kautions-oder Geldforderungen verlangen. -Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei oder Familienangehörige/ Bekannte.

