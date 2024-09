Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Herabfallender Ast trifft Motorradfahrer: Glücklicherweise nur leichtverletzt

L1150/ Hasenthal-Schneidemühle (ots)

Ein 17-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag durch einen Unfall verletzt. Der Mopedfahrer fuhr die Landesstraße 1150 von Hasenthal kommend in Richtung Sonneberg entlang. Kurz vor dem Ortseingang Schneidemühle brach plötzlich ein Baum ab und fiel auf die Fahrbahn. Dabei fielen auch Äste auf den Mopedfahrer, sodass dieser zu Fall kam. Dadurch wurde der 17-Jährige glücklicherweise nur leichtverletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Zweirad entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die hinzugerufene Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung der Gefahr- dadurch kam es zeitweise zu Beeinträchtigungen auf der Strecke.

