LPI-SHL: Drogenvortest reagiert positiv

Suhl (ots) - In der Zeit vom 13.01.2024 bis zum 17.01.2024 entwendeten unbekannte Täter vier Paletten mit Bündelbriketts á 10 Kilogramm aus dem Außenbereich eines Baumarktes in der Straße " Am Steinsfelder Wasser" in Suhl. Die Verpackungen der Paletten ließen die Täter zurück. Zum Gesamtwert der entwendeten Briketts ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden ...

