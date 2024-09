Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fahrzeug beschädigt: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (13. September 2024) kam es gegen 12:50 Uhr an der ´s-Heerenberger Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbandrand (mit Fahrzeugfront in Fahrtrichtung Kreisverkehr) abgestellter gelber Mercedes Benz Sprinter wurde dabei am Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Der 47-jähriger Halter des gelben Mercedes Sprinters informierte die Polizei über die Verkehrsunfallflucht, während Zeugen beobachtet hatten, wie sich ein weißer Mercedes Sprinter von der Unfallörtlichkeit entfernte. Die Zeugen konnten im Rahmen der Unfallaufnahme Bruchteile des Kennzeichens (WES-) benennen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

