POL-MI: Mädchen (10) bei Unfall schwer verletzt

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Am Freitagmittag ist ein Ehepaar durch einen Trickbetrug geschädigt worden. Den Ermittlungen nach klingelte in der Mittagszeit gegen 12 Uhr ein Mann an einer Haustür in der Elbinger Straße und gab sich als Polizist aus. An der Tür gaukelte der Betrüger den dort lebenden Bewohnern vor, dass eine Angehörige einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe. Nur durch die Zahlung ...

mehr