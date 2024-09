Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Falscher Polizeibeamter schädigt Ehepaar

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Am Freitagmittag ist ein Ehepaar durch einen Trickbetrug geschädigt worden.

Den Ermittlungen nach klingelte in der Mittagszeit gegen 12 Uhr ein Mann an einer Haustür in der Elbinger Straße und gab sich als Polizist aus. An der Tür gaukelte der Betrüger den dort lebenden Bewohnern vor, dass eine Angehörige einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe. Nur durch die Zahlung eines hohen Bargeldbetrages könne eine Haft der Verwandten abgewendet werden. Auch spielte der Unbekannte den Bewohnern mit seinem Handy eine weinende Stimme vor, die angeblich die Angehörige des Paares sei.

Dem schenkte das geschockte Paar Glauben und übergab letztlich Bargeld und Schmuck an den Mann. Mit den Wertgegenständen entfernte sich der Betrüger schließlich in Richtung der Allensteiner Straße. Erst durch ein anschließendes Telefonat mit einer Angehörigen bemerkten die Eheleute, dass sie Opfer einer Straftat geworden waren und erstatteten Anzeige.

Der Mann konnte den Beamten gegenüber durch die Geschädigten als knapp 175 cm groß, etwa 30 Jahre alt und von dicklicher Statur beschrieben werden. Zudem hatte er dunkle Haare, einen dunklen Bart und trug eine dunkle Jacke und ein helles Hemd. Ferner ergaben sich Hinweise auf einen weiteren Unbekannten mit dünner Statur, der sich zeitgleich in der Nachbarschaft aufgehalten hatte. Zusammenhänge sind gegenwärtig Bestandteil der Ermittlungen. Hinweise zu den Unbekannten oder einem möglicherweise verwendeten Pkw werden unter Telefon (0571) 88660 von der Polizei entgegengenommen.

Die Polizei warnt dringend davor, Fremden Wertgegenstände oder Geld auszuhändigen oder diesen Zutritt zu den eigenen Wohnräumen zu gewähren. Bitte treten Sie Fremden eher abweisend und misstrauisch entgegen und verständigen Sie im Zweifel die Polizei unter Notruf 110, so der Appell der Ermittler.

