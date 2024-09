Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall: Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Hüllhorst (ots)

(AB) Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei ein Unfall in Hüllhorst-Oberbauerschaft gemeldet. Zuvor waren Anwohner auf Höhe der Einmündung Neue Straße/Im Mühlental gegen 4.20 Uhr auf einen auf der Seite liegenden Kleinwagen aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt.

Als die Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr bereits damit beschäftigt, den mutmaßlichen Fahrer (19) aus dem Renault zu bergen. Der 17-jährige Beifahrer aus Bünde konnte sich selbständig aus dem Elektroauto befreien.

Den Erkenntnissen nach war der 19-Jährige aus Kirchlengern zuvor mit seinem Fahrzeug auf der "Neue Straße" in Richtung Niedringhausener Straße (B 239) unterwegs, als er ausgangs einer leichten Linkskurve aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge lenkte er sein Auto in entgegengesetzte Richtung, verlor offenbar die Kontrolle und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf durchfuhr er ein Maisfeld und geriet auf eine Kuhweide, bevor sein Wagen auf die Seite kippte und gegen ein Verkehrsschild schleuderte. In einem Graben kam das E-Auto letztlich auf der Seite liegend zum Stillstand.

Fahrer und Beifahrer zogen sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Nach Erstversorgung durch eine Notärztin wurden beide mit Rettungswagen in das Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Der Gesamtschaden wurde auf über 25.000 Euro geschätzt. Der Pkw wurde abgeschleppt und zur Spurensicherung sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Heranwachsende mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Krankenhaus entnahm man ihm daher eine Blutprobe.

Auf den Fahrer kommt nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren zu. Auch der Halter des Wagens muss mit einer Strafanzeige rechnen.

