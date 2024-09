Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Scheiben zertrümmert - Mehrere Autoaufbrüche gemeldet

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnacht im Stadtgebiet an mindestens vier Fahrzeugen ihr Unwesen getrieben und diese aufgebrochen.

Darunter waren im Stadtteil Werste ein an der Rudolf-Harbig-Straße abgestellter schwarzer BMW sowie ein in der Sielallee geparkter silberner Audi betroffen. Den Angaben nach dürften die Unbekannten im Zeitraum von Freitag, 20.30 Uhr bis Samstag, 18.15 Uhr die Autoscheiben beider Fahrzeuge eingeschlagen haben. Erbeuten konnten die Täter in beiden Fällen eine Geldbörse.

Im Innenstadtbereich haben die Diebe am Samstag zwischen 13 und 20 Uhr einen dunklen Audi aufgebrochen und ebenfalls ein Portemonnaie gestohlen. Als der Eigentümer zu seinem auf dem Parkplatz der Bali-Therme abgestellten Wagen zurückkehrte stellte er den Schaden fest und alarmierte die Polizei.

Der vierte der Polizei gemeldete Pkw-Aufbruch hat sich den Angaben nach in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr in einer Wohnsiedlung in Dehme an der Straße "Im Orte" ereignet. Eine Zeugin wurde durch ein lautes Klirren auf die Straftat aufmerksam. Als sie dann die zerbrochene Fensterscheibe des weißen VW Up erblickte, rief sie Polizei. Auch hier hatten es die Autoaufbrecher auf eine Geldbörse abgesehen.

Die Überprüfung von Tatzusammenhängen ist nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtig wirkende Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der genannten Straßen aufgefallen sind, unter Telefon (0571) 8866-0 ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Grundsätzlich empfiehlt die Polizei keine Wertsachen in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen. "Autos bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell