Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung

Hüllhorst (ots)

(SN) Am Sonntagmorgen wurde die Polizei an die Ecke Alte Straße / Reineburgweg gerufen.

So hatte eine Autofahrerin bei einer Fahrt auf dem Reineburgweg gegen 6 Uhr wegen einer Unebenheit auf der Fahrbahn plötzlich einen Schlag vernommen. Bei genauerer Inaugenscheinnahme bemerkte die 59-Jährige, dass sie über eine Schachtabdeckung gefahren war, auf der sich ein verkehrt herumliegender Gullideckel befand. Glücklicherweise nahmen sowohl die Frau, als auch ihr Wagen offenbar keinen Schaden.

Vor Ort stellten die verständigten Beamten fest, dass Unbekannte auf gleiche Art und Weise an einem weiteren Schacht ihr Unwesen getrieben hatten. Außerdem fand sich auf einer Grünfläche ein herausgerissenes Straßenschild. In diesem Zusammenhang fertigten die Polizisten Anzeigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell