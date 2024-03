Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 18-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 9. März, gegen 2 Uhr, fiel ein 18-Jähriger unter anderem aufgrund seiner unsicheren Fahrweise an der Straße Rahracker auf.

Der Polizei-Leitstelle meldeten verschiedene Anrufer einen jungen Fahrer in einem silbernen Mercedes mit ausländischem Kennzeichen. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann an der Gartenstraße/ Seminarstraße antreffen und an der Weiterfahrt hindern. Dabei nahmen die Beamten wahr, dass der Mann am Steuer offensichtlich Lachgas konsumierte. Nach Aufforderung stieg der 18-Jährige aus dem Auto aus. Zunächst bestritt er die ihm gemachten Vorwürfe. Ein Zeuge hatte unter anderem angegeben, beobachtet zu haben, wie der 18-Jährige einen Unfall verursachte und wegfuhr. Außerdem soll er den Zeugen gefragt haben, ob er Drogen von ihm bekommen könne.

An dem sichergestellten Fahrzeug waren mehrere frische Unfallschäden zu erkennen. Im Fahrzeuginneren fanden die Beamten mehrere Lachgaskartuschen, Betäubungsmittel und Medikamente. Ein durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus.

Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Mönchengladbach verbracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach entließen ihn die Beamten nach Zahlung einer Sicherheitsleistung. Die Polizisten schrieben mehrere Anzeigen gegen den 18-Jährigen. Unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht, Trunkenheitsfahrt, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz für ausländische Fahrzeuge und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell