POL-MG: 61-jährige Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Möncchengladbach (ots)

Bei einem Unfall zwischen einer 61-jährigen Radfahrerin und einer dreijährigen Fußgängerin auf der Dahlener Straße erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Radfahrerin am Freitag, 8. März, gegen 16.55 Uhr auf der Dahlener Straße in Richtung der A61 unterwegs. Bei tief stehender Sonne passierte sie linksseitig den dortigen Spielplatz mitsamt Sandkasten. Als sie das dreijährige Mädchen wahrnahm, das vom Sandkasten auf die Straße lief, stürzte sie bei dem Versuch auszuweichen. Sie fiel zum Teil auf das Mädchen, das augenscheinlich unverletzt blieb, vorsorglich aber in Begleitung einer Erziehungsberechtigten im Krankenhaus untersucht wurde.

Die 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bislang namentlich nicht erfasste Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (cw)

