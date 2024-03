Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl aus Materiallager

Möncchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnacht, 8. März, und 9.20 Uhr am Samstag, 9. März, haben bislang unbekannte Täter diverses Werkzeug und leere Gasflaschen aus einem Lager am Weiersweg gestohlen. Ferner beschädigten sie hierbei einen vor dem Gebäude stehenden Heizpilz. Sie konnten unerkannt mitsamt Beute vom Tatort fliehen. Ob sie hierfür ein Fahrzeug benutzten, ist derzeit unklar.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell