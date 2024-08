POL-NOM: Radfahrer schlägt auf Autodach

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Elvershausen, Fahrradweg zw. Elvershausen und Berka, Sonntag, 11.08.2024, 11.30 Uhr ELVERSHAUSEN (Wol) - Am Sonntag befuhren zwei Fahrradfahrer den Radweg zwischen Elvershausen und Berka in entgegengesetzter Richtung. In einem Kurvenbereich fuhr ein 68-jähriger Mann aus Gittelde zu weit links, wodurch der entgegenkommende 56-Jährige Mann aus Elvershausen ausweichen musste. Er kam ...

mehr