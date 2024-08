Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beleidigung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung ( kal )

Einbeck (ots)

Sonntag morgen kommt es gegen 07:05 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Fichtestraße in Einbeck. Ein 47-jähriger Einwohner, ebenfalls aus Einbeck, betritt unberechtigt ein Grundstück und beschädigt dort eine Solarlampe. Anschließend legt er sich auf dem Grundstück schlafen. Als er durch die eingesetzten Beamten, nach einem Hinweis des Grundstücksinhabers, geweckt wird, legt er ein aggressives Verhalten an den Tag und beleidigt grundlos den Grundstücksinhaber. Ein durchgeführter Alkotest ergibt eine erhebliche Beeinflussung. Aufgrund seines weiteren Verhaltens wird er zur Ausnüchterung dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Eine entsprechende Strafanzeige wird gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell