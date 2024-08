Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradunfall mit verletzter Person

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Elvershausen, Fahrradweg zw. Elvershausen und Berka, Sonntag, 11.08.2024, 11.30 Uhr

ELVERSHAUSEN (Wol) - Am Sonntag befuhren zwei Fahrradfahrer den Radweg zwischen Elvershausen und Berka in entgegengesetzter Richtung. In einem Kurvenbereich fuhr ein 68-jähriger Mann aus Gittelde zu weit links, wodurch der entgegenkommende 56-Jährige Mann aus Elvershausen ausweichen musste. Er kam auf den Schotterweg, verlor die Kontrolle über das Fahrrad und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht und begab sich im Laufe des Tages selbstständig zur Kontrolle ins Krankenhaus.

An den Fahrrädern entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell