Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug ( kal )

Einbeck (ots)

Am Samstag, den 10.08.2024, 13:13 Uhr, kommt es nach einem bekannten Betrugsschema zu einem Schadenseintritt in Höhe von 200 Euro. Ein Mitarbeiter einer Tankstelle hier in Einbeck wird nach mehreren vorbereiteten Telefonaten zur Herausgabe von PaySafe Codes aufgefordert. Aufgrund der zuvor getätigten Anrufe, wird dem Mitarbeiter die Rechtmäßigkeit seines Handelns vorgetäuscht. Hier ergeht der Hinweis der Polizei, keine anonymisierten / geheimen Daten fernmündlich an nicht bekannte Personen herauszugeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell