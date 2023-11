Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Raub angezeigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Fußweg an der Aa in Höhe der Industriestraße; Tatzeit: 23.11.23, ca. 23.30 Uhr;

Nach Angaben einer 23-jährigen Bocholterin wurde sie am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr durch einen noch unbekannten Mann überfallen. Sie war auf dem Fußweg an der Aa in Höhe der Industriestraße unterwegs, als sie von dem Täter von hinten angegriffen und zu Boden gebracht wurde. Der Täter tastete die Geschädigte ab und entwendete deren Mobiltelefon der Marke Samsung aus der Jackentasche. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt. Die Geschädigte, die bei dem Sturz leicht verletzt wurde, rief während der Tat durchgängig laut um Hilfe. Nach der Tat lief sie auf die Industriestraße und sprach dort einen Zeugen an, der die Polizei informierte. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Täterbeschreibung: ca. 175 bis 185 cm groß, schmale Statur, dunkel gekleidet, Kapuzenpullover.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

