Borken (ots) - Tatort: Borken, Siegenweg; Tatzeit: zwischen 20.11.20223, 20.00 Uhr, und 21.11.2023, 12.00 Uhr; Einen Stromaggregator haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Borken aus einem Schrebergarten entwendet. Die Täter waren in die Laube auf dem Gelände am Siegenweg eingedrungen. Zudem ließen die Täter Bierflaschen mitgehen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) ...

mehr