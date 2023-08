Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (412/2023) Ermittlungserfolg: Aufruf über Social Media führt die Polizei zum mutmaßlichen Traktordieb

Göttingen (ots)

BAD LAUTERBERG (lg) - Nach dem Diebstahl eines Rasenmähertraktors am vergangenen Dienstag (22.08.23) in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5586825), gingen bereits am Mittwochabend mehrere Zeugenhinweise bei der Polizei ein, die den vermeintlichen Dieb mit dem Traktor am Tatabend gesehen und identifiziert haben.

Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30- Jahre alten Bad Lauterberger. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

