Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Überholt und seitlich kollidiert

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Schöppinger Straße; Unfallzeit: 23.-11.2023, 14.35 Uhr;

Bei einem Überholmanöver ist es am Donnerstag auf der Schöppinger Straße, Landesstraße 570, in Legden im Bereich der Bauerschaft Wehr zu einem Unfall gekommen. Ein 37 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus hatte die Straße gegen 14.35 Uhr in Richtung Schöppingen befahren. Eigenen Angaben zufolge habe er dort ausgeschert, um mehrere Pkw und einen vor diesen befindlichen Traktor zu überholen. Während er an diesen Fahrzeugen vorbeigezogen habe, sei unvermittelt das direkt hinter dem Traktor fahrende Auto ebenfalls ausgeschert. Beide Pkw kollidierten, der Ahauser verlor die Kontrolle und das Fahrzeug überschlug sich. Der 35 Jahre alte andere beteiligte Fahrer aus Nordwalde gab an, seinerseits schon zum Überholen des Traktors ausgeschert zu haben, als der 37-Jährige versucht habe, seinen Wagen und den auf gleicher Höhe befindlichen Traktor zu überholen. Dabei seien ihre Autos seitlich zusammengestoßen. Der Ahauser erlitt leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 4.800 Euro. (to)

