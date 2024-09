Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen: Zwei Personen schwer verletzt

Geldern-Pont (ots)

Am Sonntag (15. September 2024) kam es gegen 20:30 Uh an der Venloer Straße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Mann aus Straelen befuhr mit einem grünen Porsche Boxster die Venloer Straße aus Fahrtrichtung Geldern und damit in Fahrtrichtung Straelen. In die gleiche Fahrtrichtung befuhr eine 66-jährige Frau aus Geldern mit einem Ford Ranger die Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann zu einem Auffahrunfall der beiden Verkehrsteilnehmenden, wobei der Porsche Boxster auf den Ford Ranger auffuhr.

Die Frau aus Geldern verlor die Kontrolle über Ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Baum und kam dann zum Stillstand. Die Frau verletzte sich schwer. Auch der 37-jährige Mann aus Straelen kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, kollidierte ebenfalls mit einem Baum und verletzte sich schwer. Beide Personen wurden durch die alarmierten Rettungskräfte in Krankenhäuser verbracht, während die beiden Fahrzeuge schwer beschädigt und für die weiteren Ermittlungen sichergestellt wurden.

Ein unbeteiligter dritter Verkehrsteilnehmer, ein 52-jähriger Mann aus Straelen, befuhr unterdessen die Venloer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung (aus Straelen kommend in Fahrtrichtung Geldern). Der Wagen des Mannes, ein weißer Opel Astra, wurde durch Fahrzeugteile der anderen Fahrzeuge, an der Front beschädigt. Die beiden schwerverletzten Personen wurden bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer umsorgt. (pp)

