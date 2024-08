POL-HG: Trickdiebstahl in Bad Homburg+++Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht+++Mann brutal zusammengeschlagen+++Exhibitionistische Handlungen in Tiefgarage

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Trickdiebstahl in Bad Homburg,

Bad Homburg, Schöne Aussicht, Dienstag, 13.08.2024, 11:30 Uhr

(ms) Am Dienstagmittag ist ein Mann in Bad Homburg einem Geldwechseltrick aufgesessen. Gegen 11:30 Uhr sprach ein Unbekannter einen 88-jährigen Mann in der Straße "Schöne Aussicht" unter dem Vorwand an, Geld wechseln zu wollen. Durch die Ablenkung gelang es dem Täter 250 Euro in Scheinen aus dem Portemonnaie des Geschädigten zu stehlen. Danach flüchtete der Dieb entlang der Schönen Aussicht in Richtung Rathaus. Er wird als etwa 55 Jahre alt und circa 180cm groß beschrieben. Er hatte braunes kurzes Haar, ein gepflegtes Erscheinungsbild und sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht, Oberursel, Eichwäldchenweg, Dienstag, 13.08.2024, 22:35 Uhr

(ms) In Oberursel ereignete sich am späten Dienstagabend eine Körperverletzung. Um 22:30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter an einer Grundschule im Eichwäldchenweg einem 26-jährigen Mann mehrmals unvermittelt in dessen Gesicht. Der Geschädigte erlitt Blutergüsse sowie Schwellungen. Im Anschluss flüchtete der Schläger in Richtung Oberstedten. Der Täter wird als männlich, circa 17-19 Jahre alt und etwa 180cm groß beschrieben. Er hat eine normale Statur, schwarze kurze Haare und laut Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze kurze Hose, weiße Socken und Adiletten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Mann brutal zusammengeschlagen,

Bad Homburg, Usinger Weg, Dienstag, 13.08.2024, 22:27 Uhr

(ms) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Bad Homburg ein Mann von zwei Unbekannten angegriffen. Gegen 22:20 Uhr warteten zwei Männer vor einem Mehrfamilienhaus im Usinger Weg auf einen 39-Jährigen. Erst schlug einer der Täter mit seiner rechten Faust auf die Nase des Geschädigten, dann schlug auch der andere dem 39-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Als der Mann am Boden lag, traten beide Angreifer mehrmals auf ihn ein. Schließlich ließen die Täter von dem Verletzten ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zu den beiden Männern liegt folgende Personenbeschreibung vor: Täter eins ist männlich, circa 25-30 Jahre alte, etwa 165cm groß, dunkelhäutig und hatte kurze dunkle Haare. Er trug ein blaues T-Shirt, eine lange dunkle Cargohose sowie weiße Sneaker. Der zweite Täter wird als ebenfalls männlich, circa 25-30 Jahre alt und etwa 170cm groß beschrieben. Er trug ein gelbes T-Shirt und lange Jeans. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Exhibitionistische Handlungen in Tiefgarage, Oberursel, Hohemarkstraße, Dienstag, 13.08.2024, 11:15 Uhr

(ms) Am Dienstagmittag wurde in Oberursel ein Exhibitionist in einer Tiefgarage gesehen. Gegen 11 Uhr betrat eine 76-jährige Frau eine Tiefgarage in der Hohemarkstraße, als ihr ein Mann auffiel, der in einer Nische an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als die gerufene Streife der Polizei eintraf, war der Mann bereits geflüchtet. Der Unbekannte wird als männlich, etwa 170cm groß und schlank beschrieben. Er hatte blonde Haare und trug eine lange dunkle Hose, ein helles Hemd sowie eine schwarze Jacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

