PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schmuck aus Haus in Steinbach entwendet+++Einbrecher räumen in Königstein ab+++E-Bike gestohlen+++Unbekannter flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schmuck aus Haus in Steinbach entwendet, Steinbach, Hohenwaldstraße, Sonntag, 04.08.2024, 15:00 Uhr bis Montag, 12.08.2024, 19:00 Uhr

(ms) Letzte Woche entwendeten Einbrecher in Steinbach Schmuck aus einem Einfamilienhaus. Im Zeitraum von Sonntag, 04.08.2024 bis Montag, 12.08.2024 verschafften sich Unbekannte augenscheinlich durch ein gekipptes Kellerfenster Zutritt zu einem Haus in der Hohenwaldstraße. Dort hebelten die Täter eine Kellertür auf, durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen im Haus und erbeuteten diversen Schmuck. Anschließend flüchteten die Diebe durch das Küchenfenster im Erdgeschoss in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Polizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Einbrecher räumen in Königstein ab,

Königstein, Ölmühlweg Freitag, 02.08.2024, 09:30 bis Montag, 12.08.2024, 19:42 Uhr

(ms) In der vergangenen Woche konnten Diebe in Königstein Schmuck, Bargeld sowie ein Fahrzeug entwenden. Zwischen Freitagmorgen, 02.08.2024 und Montagabend, 12.08.2024 nutzen bislang Unbekannte Täter die Abwesenheit einer Familie aus und hebelten eine Terassentür im Schlafzimmer eines Einfamilienhauses im Ölmühlweg auf. Hierdurch verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Inneren, durchsuchten mehrere Zimmer und brachen zudem zwei Tresore auf. Aus diesen erbeuteten sie Schmuck, Uhren und Bargeld sowie einen Fahrzeugschlüssel samt Fahrzeugbrief eines vor der Garage geparktem, grünen MINI Cooper Cabrio. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Auto in unbekannte Richtung. Durch den Einbruch entstand zudem ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. E-Bike gestohlen,

Oberursel, Altkönigstraße, Montag, 12.08.2024, 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(ms) Am Montagmittag wurde in Oberursel ein E-Bike gestohlen. Zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr schloss der Geschädigte sein Fahrrad vor einem Schwimmbad in der Altkönigstraße mittels eines Faltschlosses an einem Fahrradständer ab. Nach seinem Aufenthalt kehrte er zurück und stellte fest, dass ein Unbekannter das E-Bike der Marke "Centurion" im Wert von etwa 4.400 Euro samt Schloss entwendet hatte. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Unbekannter flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht, Grävenwiesbach, Zeilstraße, Montag, 12.08.2024, 16:01 Uhr

(ms) In Grävenwiesbach ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Zeilstraße aus Laubach kommend in Richtung Grävenwiesbach. Der Täter fuhr mit einem schwarzen PKW auf der Steinkertzbachstraße aus Hunstedt kommend in Richtung Mönstadt. Auf Höhe der Kreuzung Steinkertzbachstraße/Zeilstraße überquerte der unbekannte Fahrer die Straße, übersah dabei den 21-jährigen Fahrradfahrer und touchierte ihn mit der rechten Seite der Frontstoßstange am Hinterrad. Hierdurch stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich leicht, er wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte verließ die Unfallörtlichkeit in Richtung Bornweg und ist den Pflichten als Unfallverursacher nicht nachgekommen. Die Polizei in Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell