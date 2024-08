PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Versuchter Taschendiebstahl+++Unbekannter schlägt Mann gegen Kopf+++E-Bike gestohlen+++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person+++Einbruch in Fahrzeug

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchter Taschendiebstahl,

Bad Homburg, Rathausplatz, Samstag, 10.08.2024, 16:36 Uhr

(ms) Am Samstagnachmittag versuchte ein Dieb in Bad Homburg durch ein Ablenkungsmanöver eine Frau zu bestehlen. Gegen 16:30 Uhr warf eine unbekannte weibliche Person auf den Rolltreppen im Rathaus am Rathausplatz einen Schal auf den Kopf einer 46-jährigen Frau, um diese abzulenken. Die Unbekannte versuchte daraufhin den Reißverschluss der Umhängetasche der Geschädigten zu öffnen, welche sie am Körper trug. Dabei verlor die 46-Jährige ihr Gleichgewicht, sodass diese zusammen mit dem Täter umfiel. Im Anschluss flüchtete die Frau ohne Diebesgut in Richtung Bahnhof. Die Person konnte als weiblich, etwa 35 Jahre alt und circa 170cm groß beschrieben werden. Sie hatte blond gefärbte Haare, trug eine Sonnenbrille und einen hellen Trainingsanzug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Unbekannter schlägt Mann gegen Kopf,

Friedrichsdorf, Herrenhofstraße, Samstag, 10.08.2024, 21:30 Uhr bis 21:50 Uhr

(ms) Am späten Samstagabend kam es in Friedrichsdorf zu einer Körperverletzung mit anschließender Bedrohung. Zwischen 21:30 Uhr und 21:50 Uhr verwickelte in der Herrenhofstraß ein Unbekannter einen 26-Jährigen in ein Gespräch und schlug ihm unmittelbar mehrfach gegen den Kopf. Hierbei zog sich der Geschädigte einige Platzwunden am Kopf zu. Nach dem Angriff bedrohte der Täter den 26-jährigen Mann zudem noch. Anschließend flüchtete der Schläger in unbekannte Richtung. Die Person konnte als männlich und etwa 180cm groß beschrieben werden. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. E-Bike gestohlen,

Friedrichsdorf, Danziger Straße, Samstag, 10.08.2024

(ms) Am Samstag wurde in Friedrichsdorf ein E-Bike entwendet. Ein Dieb verschaffte sich zu einer unbekannten Tageszeit Zutritt zu einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße. Dort stahl der Täter ein mittels Fahrradschloss gesichertes graues Pedelec der Marke "Bulls" im Wert von etwa 4.700 Euro und flüchtete mit dem Gefährt in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Bad Homburg, Schulberg, Samstag, 10.08.2024, 14:24 Uhr

(ms) In Bad Homburg ereignete sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Um etwa 14:20 Uhr befuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem schwarzen Volvo XC60 die Ausfahrt des Parkhauses Schlossgarage in Richtung Ritter von Marx Brücke. Ihr entgegen fuhr ein 56-Jähriger Mann mit seinem weißen Renault Twingo in Richtung Schulberg, um in die Einfahrt des Parkhauses einzufahren. Aufgrund eines Kontrollverlustes über ihren PKW kam die 43-Jährige von ihrer Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Renault. Durch den Unfall verletzte sich der 56-Jähriger Fahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

5. Einbruch in Fahrzeug,

Steinbach, Siemensstraße, Donnerstag, 08.08.2024, 06:38 Uhr bis Sonntag, 11.08.2024, 16:05 Uhr

(ms) Vergangene Woche wurde in Steinbach in einen PKW eingebrochen und Bargeld gestohlen. Im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Sonntagnachmittag zerstörte ein bislang unbekannter Täter die hintere Beifahrerscheibe eines in der Siemensstraße parkenden roten Toyota Aygo. Daraufhin durchsuchte der Einbrecher das Auto nach Diebesgut und erbeutete ein Portemonnaie sowie eine geringe Menge Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der (06171) 6240-0 entgegen.

