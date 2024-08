PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher gelangen an Schmuck und Bargeld +++ Einbrecher verstreuen Diebesgut in der Nachbarschaft +++ Fahrraddiebe schlagen zu +++ Unfall - Fahrradfahrer übersehen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher gelangen an Schmuck und Bargeld, Oberursel, Brüder-Grimm-Straße, Mittwoch, 07.08.2024, 21.30 Uhr

(ro)In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Oberurseler Wohnhaus ein und gelangten dabei an Schmuck und Bargeld. Den aktuellen Ermittlungen zufolge betraten die Einbrecher zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr und Donnerstag, 13.25 Uhr das Grundstück in der Brüder-Grimm-Straße, kletterten über einen Gartentisch auf den Balkon und hebelten ein Fenster auf. Im Anschluss wurde das Einfamilienhaus betreten und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Anwohner hörten am Mittwoch um 21.30 Uhr verdächtige Geräusche. Den Einbruch selbst entdeckten sie jedoch erst am Donnerstag, als ihnen ein Fenster in der oberen Etage auffiel, dass schief in der Verankerung hing. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

2. Einbrecher verstreuen Diebesgut in der Nachbarschaft, Königstein im Taunus, Schneidhain, Nachtigallenweg, Freitag, 09.08.2024, 03:35 Uhr (vb) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Nachtigallenweg im Königsteiner Stadtteil Schneidhain ein. Gegen 02:50 Uhr war im Hausinneren ein klirrendes Geräusch zu vernehmen. Bei der folgenden Nachschau fanden die Hausbewohner ein offenstehendes Fenster in der Küche vor und informierten die Polizei. Im Haus konnten die Beamten keine Einbrecher mehr feststellen. Diese hatten sich mit einer angestellten Leiter über das Küchenfenster gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und waren beim Eintreffen der Streifen bereits auf gleichem Wege wieder geflüchtet. Auf der Flucht verstreuten die Täter Teile des Diebesgutes in der Nachbarschaft. Die Eigentümer erhielten die Gegenstände zurück. Weiterhin fehlen jedoch etwa 270 EUR Bargeld. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 300 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06174) 9266-0.

3. Fahrraddiebe schlagen vermehrt zu, Friedrichsdorf, Wilhemstraße, Bad Homburg, Schöne Aussicht, Louisenstraße, Mittwoch, 07.08.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 08.08.2024, 22:50 Uhr

(ms) Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnacht haben in Friedrichsdorf und Bad Homburg Fahrraddiebe zugeschlagen. Im genannten Zeitraum nutzen verschiedene unbekannte Täter die Abwesenheit der Geschädigten und durchtrennten Schlösser von hochpreisigen Fahrrädern.

In Friedrichsdorf erbeuteten Diebe in der Wilhemstraße ein rotes E-Bike der Marke "Specialized" im Wert von etwa 6.000 Euro. In Bad Homburg wurde in der Straße "Schöne Aussicht" mittels eines Trennschleifer ein Stück einer Treppe herausgeschnitten, um ein rotes Mountainbike der Marke "Specialized" im Wert von circa 4.500 Euro zu entwenden. In der Louisenstraße hatten es Unbekannte auf ein orange-farbenes E-Bike des Herstellers "Engwe" im Wert von etwa 1.000 Euro abgesehen. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt bezüglich der Diebstähle Hinweise unter der (06172) 120-0 entgegen.

4. Unfall - Fahrradfahrer übersehen, Schmitten, Landesstraße 3004, Donnerstag, 08.08.2024, 18.30 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend kam es auf der Landesstraße 3004 im Bereich Schmitten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer übersehen wurde. Eine 18-jährige Frau befuhr mit ihrem Smart die Landesstraße 3004 aus Richtung Sandplacken in Richtung Arnoldshain. Beim Linksabbiegen in die Hegewiesen übersah die Smart-Fahrerin einen ihr auf der L3004 entgegenkommenden Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 43-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell