POL-HG: Festnahme führt die Polizei zu vernachlässigten Kindern +++ Motorraddiebstahl in Burgholzhausen +++ Betrunkene Fahrradfahrerin stürzt +++ Gang verwechselt - Unfall verursacht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Festnahme führt die Polizei zu vernachlässigten Kindern, Bad Homburg, Lousienstraße, Dienstag, 06.08.2024, 15.45 Uhr

(ro) Am Dienstagnachmittag hat die Polizei in Bad Homburg nach der Festnahme einer Frau in deren Wohnung Kinder angetroffen, die augenscheinlich vernachlässigt wurden. Gegen 14.45 Uhr wurde eine Streife der Polizeistation Bad Homburg auf ein polnisches Fahrzeug aufmerksam, an dem sich ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann ohne Schuhe aufhielt. Eine Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie der Mann mit dem Fahrzeug eine Straße entlangfuhr und es kurz vor dem Eintreffen der Polizei am Fahrbahnrand geparkt hatte. Da der 44-jährige Ukrainer kein Deutsch spricht, wurde eine Verwandte hinzugezogen. Die 42-jährige Cousine sollte als Dolmetscherin fungieren. Allerdings stand auch sie offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel und griff die Beamten plötzlich mit Tritten und Schlägen an. Weitere Polizisten eilten zur Hilfe. Während ihrer Festnahme, versuchte der 44-Jährige sein Fahrzeug zu starten, um sich so einer Kontrolle zu entziehen. Bei seiner Festnahme setzte der Mann sich zu Wehr, sodass die Polizisten ein Distanzelektroimpulsgerät im Kontaktmodus einsetzen mussten. Er wurde danach kurzzeitig ambulant von einem Rettungswagen behandelt. Beide Personen wurden im Anschluss zur Dienststelle gebracht. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft verbrachten beide die Nacht zwecks Ausnüchterung im Polizeigewahrsam, nachdem ihnen ein Arzt Blut entnommen hatte. Im Verlauf des Einsatzes nahmen die Beamten am Kontrollort ein Kind am Fenster einer Wohnung im dritten Stockwerk wahr, dass lautstark nach seiner Mutter rief. Bei der Überprüfung der Wohnung trafen die Polzisten die drei minderjährigen Kinder der 42-Jährigen an, die sich offensichtlich dehydriert und sich in einem vernachlässigten Zustand alleine in der Wohnung befanden. Alle drei wurden unter polizeilicher Beobachtung von Rettungskräften einer naheliegenden Kinderklinik zugeführt und dort in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die beiden Festgenommenen sowie vier Beamtinnen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. Motorraddiebstahl in Burgholzhausen, Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Spessartring, Montag, 05.08.2024, 16.30 Uhr bis Dienstag, 06.08.2024, 1 Uhr

(ms) Zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrühmorgens entwendete ein unbekannter Dieb in Friedrichsdorf-Burgholzhausen ein Motorrad. Der Täter näherte sich dem in der Straße "Spessartring" abgestellten Zweirad und stahl dieses auf unbekannte Art und Weise. Im Anschluss konnte der Dieb spurlos verschwinden. Die schwarze Honda wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Betrunkene Fahrradfahrerin stürzt, Kronberg im Taunus, Oberurseler Straße, Dienstag, 06.08.2024, 16.55 Uhr

(ms) Am Dienstagabend stürzte in Kronberg eine betrunkene Fahrradfahrerin. Gegen 17 Uhr befuhr eine 74-jährige Frau die Oberurseler Straße aus Richtung Oberursel kommend mit ihrem Fahrrad. Als eine Ampel kurz hinter dem Ortsschild von grün auf rot wechselte, bremste die Frau. Hierbei verlor sie aufgrund ihres stark alkoholisierten Zustands die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Die 74-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde ihr im Anschluss Blut abgenommen.

4. Gang verwechselt - Unfall verursacht, Friedrichsdorf, Ostpreußenstraße, Dienstag, 06.08.2024, 20.30 Uhr

(ro)Eine Frau hat am Dienstagabend den Gang verwechselt und so einen Unfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen verursacht. Die 35-jährige Fahrerin eines Hyundais befuhr die Ostpreußenstraße und wollte in Höhe der Hausnummer 21 wenden. Hierzu fuhr sie in eine Grundstückseinfahrt ein und wollte rückwärts wieder auf die Ostpreußenstraße fahren. Sie verwechselte den Gang und fuhr stattdessen vorwärts gegen einen vor einer Garage geparkten VW, der durch die Kollision in das Garagentor geschoben wurde. Die in der Garage befindlichen Fahrzeuge wurden durch das eingedrückte Tor ebenfalls beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf knapp 15.000 Euro geschätzt.

