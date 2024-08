PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann in psychischem Ausnahmezustand von Spezialkräften festgenommen +++ Einbrecher gelangen an Schmuck und Bargeld +++ Wohnhaus beschmiert +++ Unfall +++ Parkendes Fahrzeug beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mann in psychischem Ausnahmezustand von Spezialkräften festgenommen, Oberursel, Eschbachweg, Dienstag, 06.08.2024, 8 Uhr

(ro)Am Dienstagmorgen löste ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand einen größeren Polizeieinsatz im Eschbachweg in Oberursel aus. Gegen 8 Uhr kontaktierte eine Anwohnerin den Notruf und meldete eine Person, die in ihrer Wohnung randalierte und Drohungen aussprach. Mehrere Streifen eilten zu dem Wohnhaus. Beim Eintreffen der Beamten befand sich der 48-Jährige in seiner Wohnung und hatte sich darin verbarrikadiert. Der Streife hatte er sich beim Versuch die Wohnung zu betreten mit einem Messer gezeigt. Die noch im Anwesen befindlichen Anwohner wurden evakuiert und Spezialkräfte verständigt. Diese haben den Mann gegen 13.25 Uhr festgenommen. Er erlitt leichte Verletzungen, die eine kurzzeitige ambulante Behandlung in einem Rettungswagen erforderten. Es folgte die Vorstellung in einer psychiatrischen Klinik. Der 48-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Einbrecher gelangen an Schmuck und Bargeld, Wehrheim, Rhönstraße, Samstag, 03.08.2024, 20:30 Uhr bis Montag, 05.08.2024, 13:15 Uhr

(fh)Zwischen Samstag und Montag brachen Unbekannte in die Wohnung eines Wehrheimer Mehrfamilienhauses ein und gelangten dabei an Schmuck und Bargeld. Den aktuellen Ermittlungen zufolge betraten die Einbrecher zwischen Samstag, 20:30 Uhr und Montag, 13:15 Uhr unbemerkt das Gebäude in der Rhönstraße, suchten dort das zweite Obergeschoss auf und hebelten eine Wohnungstür auf. Im Anschluss wurde die Wohnung betreten und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Genauso unbemerkt wie die Einbrecher ins Haus gelangt waren, genauso still und heimlich war ihnen die Flucht gelungen.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt. Hinweise werden unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

3. Wohnhaus beschmiert, Oberursel, Marxstraße, Sonntag, 04.08.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 05.08.2024, 10:00 Uhr

(fh)Graffitisprayer haben zwischen Sonntag und Montag eine Hauswand in Oberursel beschmiert. Am Montagmorgen wies das Gebäude in der Marxstraße die Farbschmierereien auf. Am Sonntagabend war die Wand noch unbeschädigt gewesen. Die erforderlichen Reinigungskosten belaufen sich auf knapp 500 Euro.

Da zu den Sprayern bislang keine Hinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 um entsprechende Mitteilungen.

4. Unfall mit einer Leichtverletzten, Bad Homburg, Am grünen Weg, Montag, 05.08.2024, 16.20 Uhr

(ro)Am Montagnachmittag kam es in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Mitfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 25-jährige Frau befuhr mit ihrem Audi die Straße "Am Grünen Weg" in Richtung der Landesstraße 3003. Ein 57-jähriger BMW-Fahrer war auf der L 3003 in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. An der Einmündung L3003/Am Grünen Weg übersah die Audi-Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen den vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, hierbei wurde die Mitfahrerin im BMW leicht am Arm verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

5. Parkendes Fahrzeug beschädigt - Unfallflucht, Kronberg-Oberhöchstadt, Schöne Aussicht, Freitag, 12.07.2024, 0 Uhr bis Montag, 05.08.2024, 16 Uhr

(ro)Zwischen Freitag und Montag kam es in Kronberg-Oberhöchstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Ford Transit parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße "Schöne Aussicht". Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte die Front des geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von geschätzten 3.000 EUR an diesem entstand. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Verursachende.

Die Polizei in Königstein ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen.

