POL-HG: Mit Pfefferspray angegangen +++ Mountainbike entwendet +++ Karten-Etui aus Kinderwagen gestohlen +++ Vandalen beschädigen Bushaltestelle +++ Hakenkreuz auf Asphalt gesprüht +++ Unfallfluchten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mit Pfefferspray angegangen, Wehrheim, Rodheimer Straße, Freitag, 02.08.2024, 23 Uhr

(ro)Am Freitagabend kam es in Wehrheim zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde.

Gegen 23 Uhr wurde die Polizei über dem Sachverhalt unterrichtet. Am Tatort in der Rodheimer Straße konnte ein Geschädigter von der entsandten Streifenbesatzung angetroffen werden. Dieser berichtete, dass er zuvor auf dem Schwimmbadfest auf seine zwei Widersacher traf und es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Einer der beiden ist dem 18-Jährigen persönlich bekannt, dessen Begleiter nicht. Im weiteren Verlauf sei er von den beiden nach dem Verlassen des Festgeländes in eine Böschung gezogen worden. Der Unbekannte habe ihn festgehalten, während der Bekannte ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht habe, danach ließen beide von ihm ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Personalien des einen Täters sind bekannt, der Unbekannte wird als 20 Jahre alt mit hellem Oberteil bekleidet beschrieben. Der Verletzte wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Hinweise nimmt die Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Mountainbike entwendet, Bad Homburg, Bahnhofsplatz, Freitag, 02.08.2024, 21 Uhr bis 23.45 Uhr

(ro)Unbekannte haben am Freitagabend in Bad Homburg ein Mountainbike gestohlen. Das Zweirad war auf einem Abstellplatz des Bahnhofes abgestellt. Die Unbekannten durchtrennten das Schloss und entwendeten das "Bulls Sharptail Street" im Wert von über 800 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizei in Bad Homburg.

3. Karten-Etui aus Kinderwagen gestohlen, Bad Homburg, Lousienstraße, Samstag, 03.08.2024, 13.50 Uhr

(ro)In Bad Homburg hat ein Dieb am Samstag ein Karten- Etui aus einem Kinderwagen gestohlen. Eine Frau war gegen 13.50 Uhr mit ihrem Kinderwagen in einer Drogerie in der Lousienstraße einkaufen. Währenddessen hat ein Unbekannter bei günstiger Gelegenheit ihr Karten-Etui aus dem Kinderwagen entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem Täter um einen 1,85 Meter großen, etwa 50 bis 55 Jahre alten, schlanken Mann mit dunklen Haaren handeln. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Vandalen beschädigen Bushaltestelle, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Samstag, 03.08.2024, 23 Uhr bis Sonntag, 04.08.2024, 6.45 Uhr

(ro)In der Nacht auf Sonntag haben Vandalen in Friedrichsdorf eine Bushaltestelle beschädigt. Zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 6.45 Uhr entnahmen die Täter einen Kanaldeckel einer nahegelegenen Baustelle und warfen diesen gegen die Glasüberdachung der Bushaltestelle "Wachthaus" in der Hugenottenstraße. Hierdurch zerbrach die eine Scheibe und ein dahinterliegender Holzzaun wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Wenn Sie zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Hakenkreuz auf Asphalt gesprüht, Grävenwiesbach, Heinzenberg, Utenhof, Festgestellt: Freitag, 02.08.2024

(ro)In den letzten Tagen haben Unbekannte den Asphalt vor einer Bushaltestelle im Grävenwiesbacher Ortsteil Heinzenberg verunstaltet. Dies wurde am Freitag, 02.08., zur Anzeige gebracht. Die Täter sprühten zu einem noch unbekannten Zeitpunkt ein Hakenkreuz mit blauer Farbe auf den Asphalt vor der Bushaltestelle "Utenhof". Die Entfernung wurde umgehend veranlasst. Der Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Das zuständige Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten ist nun mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sollten Sie in diesem Fall Hinweise haben, werden diese unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

6. Unfallfluchten im Hochtaunuskreis, Bad Homburg, Zeppelinstraße, Schmitten, Feldbergstraße, Oberursel, Eppsteiner Straße, Donnerstag, 01.08.2024, 14.30 Uhr bis Freitag, 02.08.2024, 15.30 Uhr

(ro)In der vergangenen Woche kam es in Bad Homburg, Schmitten und Oberursel zu Verkehrsunfällen, bei denen die Verursacherinnen bzw. die Verursacher flüchteten.

Am Donnerstag wurde in Bad Homburg ein im Parkhaus der Hochtaunuskliniken abgestellter schwarzer BMW 218d beschädigt. Zwischen 14.30 und 15.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite des BMW und entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne sich um den etwa 2.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

In Schmitten befuhr ein Lkw am Freitag um 12.45 Uhr die Feldbergstraße in Richtung Altkönigstraße. Während des Abbiegens in die Altkönigstraße musste der unbekannte Lkw vermutlich zurücksetzen und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Die Fahrerin oder der Fahrer flüchtete und hinterließ einen Schaden von circa 1.500 Euro. Sollten Sie Hinweise zu dem Unfall geben können, melden Sie diese bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizei in Usingen.

Ein geparkter Pkw wurde am Freitag zwischen 14.45 und 15.30 Uhr in Oberursel beschädigt. Die oder der Verursacher streifte den in der Eppsteiner Straße Höhe der Hausnummer 2a abgestellten schwarzen Skoda Superb vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der linken hinteren Fahrzeugseite. Ohne sich um den verursachten Schaden von geschätzten 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich die oder der Verantwortliche. Die Polizei in Oberursel bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

