PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Einbrüche im Hochtaunuskreis +++ E-Bike in Neu-Anspach aus Garage entwendet +++ PKW-Tür beschädigt +++ Unfallfluchten in Usingen und Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Am Weidenring

Tatzeit: Mittwoch, 24.07.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 03.08.2024, 12:30 Uhr

Im o.g. Zeitraum kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bad Homburg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten gewaltsam die Wohnungstür der Geschädigten auf und verschafften sich somit Zutritt zur Wohnung.

Die Täter durchsuchten das Objekt nach Wertgegenständen und entfernten sich im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf 200,- Euro geschätzt.

Die Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

2. Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Hardtbergweg

Tatzeit: Mittwoch, 24.07.2024, 09:45 Uhr bis Freitag, 02.08.2024, 14:50 Uhr

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben versucht sich durch Aufhebeln einer Tür Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Als dies jedoch nicht gelang kletterten diese über das Dach des Wintergartens auf den Balkon und gelangten über die Balkontür gewaltsam ins Haus. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und entfernten sich im Anschluss an die Tat samt Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000,- Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 9266-0 in Verbindung zu setzen.

3. Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Parkstraße

Tatzeit: Freitag, 02.08.2024, 02:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht vom 02.08.2024 auf 03.08.2024 gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Parkstraße in Kronberg verschafft. Hierzu schlugen die Täter eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Objektesein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000,- Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 9266-0 in Verbindung zu setzen.

4. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus / Vollendeter Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Am Mühlgraben und Im Wiesengrund

Tatzeitpunkt: Freitag, 02.08.2024, 04:00 Uhr

Zum genannten Tatzeitpunkt begaben sich einer oder mehrere unbekannte Täter zur Garagen-/Kellertür des Einfamilienhauses und versuchten diese aufzuhebeln. Nachdem der Versuch misslang, flüchteten die Personen unerkannt in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt.

Kurz zuvor kam es gegen 03:15 Uhr unweit entfernt, in der Straße Im Wiesengrund, zu einem vollendeten besonders schweren Fall des Diebstahls von E-Bike. Auch hier wurde durch unbekannte Täter die Garagentür des Anwesens aufgehebelt und das hochwertige Rad im Anschluss entwendet.

Der hier entstandene Sachschaden wird auf 150,- Euro geschätzt

Sofern Zeugen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Westerfeld festgestellt haben, bittet die Polizei in Usingen unter der Tel.-Nr.: 06081 - 92080 um entsprechende Hinweise.

5. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Garage

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Michelbacher Straße

Tatzeitraum: Mittwoch, 31.07.2024, 16:00 Uhr bis Samstag, 03.08.2024, 11:00 Uhr

Auch in diesem Fall wurde durch unbekannte Täter die Garagentür des Einfamilienhauses aufgehebelt und im Anschluss ein hochwertiges E-Bike entwendet. Die anschließende Flucht geschah unerkannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 200,- Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Tel.-Nr.: 06081 - 92080 zu melden.

6. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Imbiss

Tatort: 61279 Grävenwiesbach, Frankfurter Straße

Tatzeitraum: Freitag, 02.08.2024, 22:20 Uhr bis Samstag, 03.08.2024, 09:50 Uhr

Im Verlauf des Tatzeitraums verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter Zutritt zum Verkaufsraum des ansässigen Imbisses. Dort entwendete er Waren und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 350,- Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeistation Usingen unter der Tel.-Nr.: 06081 - 92080 entgegen.

7. Gegen PKW-Tür getreten

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Bahnstraße

Tatzeit: Mittwoch, 31.07.2024, 2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 02.08.2024, 07:30 Uhr

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag wurde in der Bahnstraße in Friedrichsdorf eine PKW-Tür beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass ein oder mehrere unbekannte Täter gegen die Tür des weißen Citroen C3 mit amtlichem Kennzeichen HG-VK 67 traten und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernten.

Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 2.000,- Euro geschätzt.

Die Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

8. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unfallörtlichkeit: 61250 Usingen, Neuer Marktplatz

Tatzeitraum: Freitag, 02.08.2024, 15:15 Uhr bis 16:00 Uhr

Der PKW der Geschädigten war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz des ansässigen Lebensmittelmarktes abgeparkt. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der Pkw der Geschädigten, ein roter Fiat 500 mit amtlichen Kennzeichen F-AP 947, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung.

An dem Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2000,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Tel.-Nr.: 06081 - 92080 entgegen.

9. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Tatort: 61440 Oberursel/ Ts, An den drei Hasen / Homburger Landstraße

Tatzeit: Samstag, 03.08.2024, 00:13 Uhr

Am Samstag, den 03.08.2024 gegen 00:13 Uhr wurde dem Geschädigten im Kreuzungsbereich die Vorfahrt genommen, weshalb er ausweichen musste und einen Laternenmast touchierte. An seinem PKW sowie dem Laternenpfosten entstand Sachschaden. Der Unfallbeteiligte entfernte sich sodann in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen VW Golf oder Polo handeln.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500,- Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Tel.-Nr. 06171-6240 0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell