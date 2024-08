PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Reisebüro+++Spielautomaten aufgebohrt+++Raub in Königstein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Reisebüro,

Friedrichsdorf, Prof.-Wagner-Straße, Dienstag, 30.07.2024, 18:00 Uhr bis Mittwoch 31.07.2024, 10:00 Uhr

(ms) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch suchten Einbrecher ein Reisebüro in Friedrichsdorf heim. Zu später Stunde verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Prof.-Wagner-Straße Zutritt zu dem Grundstück eines Reisebüros. Anschließend hebelten die Täter ein Doppel-Glastür Element im rückwärtigen Bereich auf und gelangten dadurch hinein. Daraufhin durchwühlten die Einbrecher das Objekt nach Beute, augenscheinlich wurden sie hierbei nicht fündig und flüchteten in unbekannte Richtung. Es liegen bislang keine Hinweise vor, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der (06172) 120-0 entgegen.

2. Spielautomaten aufgebohrt,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, Mittwoch 31.07.2024, 02:37 Uhr bis 03:15 Uhr

(ms) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendete in Friedrichsdorf ein unbekannter Mann Bargeld aus einer Gaststätte. Zwischen 02:37 Uhr und 03:15 Uhr brach der Täter ein Fenster mittels Hebelwerkzeugs auf und betrat das Innere der Gaststätte. Daraufhin nahm der Einbrecher sich das hinter dem Tresen befindliche Geld aus Kasse und einem Portemonnaie. Anschließend begann er mittels Akku-Bohrer die im Gaststättenbereich aufgestellten Spielautomaten aufzubohren und deren Geld zu entnehmen. Im Anschluss flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Durch eine Überwachungskamera konnte der Dieb teilweise aufgezeichnet und wie folgt beschrieben werden: männlich, unbekanntes Alter, trug eine kurze dunkle Hose und ein schwarzes T-Shirt, schwarze Handschuhe sowie eine Sturmhaube. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der (06172) 120-0 entgegen.

3. Raub in Königstein,

Königstein, Seilerbahnweg, Donnerstag, 01.08.2024, 00:23 Uhr

(ms) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Königstein zu einem Raub, bei dem ein Handy entwendet wurde. Gegen 00:20 Uhr traf sich der Geschädigte, ein 16-Jähriger Jugendlicher, mit einer 15 Jahre alten Zeugin im Seilerbahnweg. Auf Höhe der Hausnummer 11 kam eine Gruppe bestehend aus etwa 5-10 teilweise bekannten Personen auf den 16-Jährigen zu, zwei Täter aus der Gruppe haben den Jungen mit einem Tuch von hinten festgehalten. Dabei schlugen und traten Unbekannte Schläger auf den Geschädigten ein, wodurch der 16-Jährige zu Boden fiel. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Jugendliche stellte nach dem Aufstehen fest, dass sein Smartphone (ein iPhone X) entwendet worden war. Im Verlauf der Fahndung meldeten sich Zeugen und konnten zwei der Täter beschreiben: Die erste Person ist männlich, circa 17-20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, leichter Schnurrbart, trug eine helle "Gucci" Kappe, eine Umhängetasche in schwarz, eine weiße Sportjacke und Jeans. Die zweite Person ist ebenfalls männlich, etwa 17-20 Jahre alt, circa 175cm groß, kein Schnurrbart, trug dunkle Kleidung, dunkelblaue Jogginghose und einen schwarzen Rucksack. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter (06174) 9266-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell