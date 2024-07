PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Ergänzung zur Meldung: Flüchtiger Unfallbeteiligter vom 31.07.2024, 09:41 Uhr +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten wird nicht mehr gefahndet. Am Abend des 31.07.2024 meldete sich der Beteiligte über seinen Rechtsanwalt bei der Polizei. Bei der Person handelt es sich um einen 37 Jahre alten Mann aus Frankfurt am Main. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell