POL-HG: Unfallbeteiligter flüchtet nach tödlichem Verkehrsunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Unfallbeteiligter flüchtet nach tödlichem Verkehrsunfall, Bundesstraße 456, bei Wehrheim, Mittwoch, 31.07.2024, 5.30 Uhr

(da)Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 456 ein tödlicher Verkehrsunfall, in Folge dessen ein Unfallbeteiligter zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete. Nach ersten Ermittlungen vor Ort befuhr gegen 5.30 Uhr ein roter VW Golf die Bundesstraße von Usingen kommend in Richtung Bad Homburg. Zur gleichen Zeit fuhr ein weißer Jeep Cherokee in entgegengesetzter Richtung. Nach Zeugenaussagen soll der VW-Fahrer zwischen der Heisterbachstraße und dem Wehrheimer Kreuz zum Überholen angesetzt haben und dabei frontal mit dem Jeep zusammengestoßen sein. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Der 41-jährige VW-Fahrer erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 59-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Jeep Cherokee flüchtete noch vor Eintreffen der Rettungskräfte zu Fuß von der Unfallstelle. Nach ihm wird derzeit gefahndet. Die Hintergründe seiner Flucht sind nun auch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main beauftragte einen Sachverständigen mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Beteiligten musste die B456 für mehrere Stunden gesperrt werden. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 bei der Polizeistation Usingen zu melden.

