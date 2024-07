POL-PDWIL: Randalierende Gruppe auf dem Weinfest in Briedel

Traben-Trarbach (ots) - Am 20.07.2024, um 01:32 Uhr, meldete sich bei der Polizei in Zell ein Verkehrsteilnehmer, der einen verunfallten PKW kurz hinter der Wolfer Moselbrücke in Fahrtrichtung Traben-Trarbach festgestellt hat. Nach Angaben des Mitteilers befand sich kein Fahrzeugführer mehr vor Ort. Ein silbergrauer Alfa Romeo hatte in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam ...

