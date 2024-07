Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht B53 Wolfer Moselbrücke

Traben-Trarbach (ots)

Am 20.07.2024, um 01:32 Uhr, meldete sich bei der Polizei in Zell ein Verkehrsteilnehmer, der einen verunfallten PKW kurz hinter der Wolfer Moselbrücke in Fahrtrichtung Traben-Trarbach festgestellt hat. Nach Angaben des Mitteilers befand sich kein Fahrzeugführer mehr vor Ort. Ein silbergrauer Alfa Romeo hatte in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Die Polizei Zell hat die Ermittlungen hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeugführers aufgenommen. Zeugen, die möglicherweise an der Unfallstelle vorbeigekommen oder sogar mit dem verantwortlichen Fahrer gesprochen haben, möchten sich mit der Polizei in Zell unter pizell.wache@polizei.rlp.de oder unter der Rufnummer 06542-98670 in Verbindung setzen.

