POL-PDWIL: Mehrere berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Veldenz (ots) - Am 19.07.2024 kam es gegen 22 Uhr in einem Weinberg in der Gemarkung Veldenz zu einer Kollision zwischen einer 70kg schweren Drohne und einer Stromleitung. Das Fluggerät, welches von einem gewerblichen Betreiber zu Spritzarbeiten genutzt wurde, geriet versehentlich in eine dortige Überlandleitung, welche hierdurch beschädigt wurde. Auch an der Drohne ...

mehr