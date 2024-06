POL-PPRP: Raub in Café - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (18.06.2024) brachen Unbekannte zwischen 10 Uhr und 10:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Helsinkistraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Haben Sie am Dienstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Helsinkistraße gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der ...

