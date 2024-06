Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer durch Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (18.06.2024, gegen 16:30 Uhr) wurde ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall Am Herrschaftsweiher verletzt. Ein 23-jähriger Autofahrer hatte beim Ausfahren von einem Grundstück den Vorrang des auf der Straße fahrenden Motorradfahrers missachtet. Der 55-Jährige musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte daraufhin. Er verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

