POL-PPRP: Alkoholisierte Fahrerin verursacht zwei Unfälle

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (18.06.2024, 13:40 Uhr) streifte eine 45-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Pranckhstraße in die Seydlitzstraße ein geparktes Auto. Die Unfallverursacherin fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Unfall der Polizei. Kurz darauf wurde ein weiterer Unfall in der Bismarckstraße gemeldet. Dort war die 45-Jährige gegen einen Baustellenzaun und gegen eine Warnbake gefahren. Die Fahrerin war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Sie wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Bei beiden Unfällen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da Unbekannte versucht hatten das Auto der 45-Jährigen in der Mundenheimer Straße in Brand zu setzen. Die 45-Jährige hatte das Auto, nachdem ihr bei der Polizei eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde, mit einem Zweitschlüssel in die Mundenheimer Straße gefahren. Dort versuchten, nach ersten Erkenntnissen, Unbekannte das Auto zu entzünden. Obwohl das Fahrzeug nicht in Vollbrand geriet, entstand durch den Schmorbrand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu der Brandstiftung in der Mundenheimer Straße geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Da die Frau erneut alkoholisiert gefahren war, wurde ihr eine zweite Blutprobe in einer Polizeidienststelle entnommen. Sie muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdungen, Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

