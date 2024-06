Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter Diebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Abend des 18.06.2024 kam es in Ludwigshafen am Rhein in der Ludwigstraße zu einem Diebstahl von einem E-Scooter. Der Geschädigte stellte seinen Roller gegen 19:30 Uhr auf in der Fußgängerzone auf Höhe eines Kaufhauses ab und schloss diesen an einem Fahrradständer an. Als er eine Stunde später zurückkam, musste er feststellen, dass der E-Scooter samt Schloss entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

