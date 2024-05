Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Fälle von Körperverletzungen bei öffentlicher Feier

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Festplatz am Anger, Mittwoch, 01.05.2024, 02:00 - 03:00 Uhr.

NÖRTEN-HARDENBERG (TS) - Am Festplatz in Nörten-Hardenberg kam es während der öffentlichen Feierlichkeit zum Tanz in den Mai zu mehreren verbalen Auseinandersetzungen und körperlichen Übergriffen, die das friedliche Festgeschehen trübten.

Insgesamt wurden zwei Personen durch die körperlichen Übergriffe verletzt. Eine weitere Person wurde im Rahmen der Auseinandersetzung beleidigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell