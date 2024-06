POL-PPRP: Unfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (18.06.2024) wurde in der Zeit von 7 Uhr bis 9:30 Uhr ein Zaun auf dem Parkplatz des Claudius Fachmarktzentrums (Von-Kieffer-Straße) umgefahren. Die alarmierten Polizeikräfte konnten an der Unfallstelle ein Kennzeichen finden. Die ermittelte 33-jährige Halterin gab zwar an selbst gefahren zu sein, jedoch erlangten die Beamten bei der Unfallaufnahme Hinweise darauf, dass der ...

mehr