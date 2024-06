Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (18.06.2024) wurde in der Zeit von 7 Uhr bis 9:30 Uhr ein Zaun auf dem Parkplatz des Claudius Fachmarktzentrums (Von-Kieffer-Straße) umgefahren. Die alarmierten Polizeikräfte konnten an der Unfallstelle ein Kennzeichen finden. Die ermittelte 33-jährige Halterin gab zwar an selbst gefahren zu sein, jedoch erlangten die Beamten bei der Unfallaufnahme Hinweise darauf, dass der 31-jährige Freund der Halterin gefahren sein könnte. Der Mann hat keinen Führerschein und stand vermutlich unter Drogeneinfluss. Ein Urintest verlief positiv auf Kokain. Dem 31-Jährigen wurde zur Feststellung der genauen Drogenbeeinflussung eine Blutprobe entnommen.

Zur Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen: Haben Sie am Dienstagmorgen gesehen, wie ein grauer Mercedes im Bereich des Tierfachmarktes in der Von-Kieffer-Straße gefahren ist oder haben Sie den Unfall beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell