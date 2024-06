Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am späten Montagabend (17.06.2024), gegen 23:30 Uhr, streifte ein unbekannter Verursacher beim Überholen auf der Kaiser-Wilhelm-Straße das Auto eine 50-Jährigen. Der Verursacher fuhr weiter in Richtung A650. Der 50-Jährige kam von der Straße ab und streifte die Leitplanke. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. bei dem flüchtigen Auto soll es sich um eine helle Limousine mit bulgarischem Kennzeichen gehandelt haben.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Verursacher geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

