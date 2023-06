Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Mittwoch (28.06.2023) gegen 18.30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Skatebordfahrer und einem Auto. Der Autofahrer flüchtete. Ein 33-Jähriger fuhr gegen 18.30 Uhr auf der Butzstraße. An der Kreuzung Butzstraße/Von-Cobres-Straße überquerte er die Ampel. Ein Unbekannter bog mit seinem roten Auto nach links ab und hielt zunächst an. Im weiteren Verlauf fuhr das Auto wieder an und es kam im Ampelbereich zum Zusammenstoß. Der 33-Jährige stürzte auf die Motorhaube und im Anschluss auf den Boden. Das rote Auto mit dem Teilkennzeichen A-RE (drei unbekannte Ziffern) flüchtete Richtung Innenstadt. Der Vorfall wurde von einigen Zeugen beobachtet, welche der Polizei bislang nicht bekannt sind. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet die Zeugen vom Vorfall sich unter 0821/323-2710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell